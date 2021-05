Novi predsednik GZS bo Tibor Šimonka iz Sija

Ljubljana, 5. maja - Člani skupščine GZS so danes za predsednika GZS za naslednje mandatno obdobje izvolili Tiborja Šimonko. Ta je dejal, da želi na temelju 170-letne tradicije zbornice in več stoletne tradicije jeklarstva, znanja, izkušenj ter vpetosti v slovenski in mednarodni gospodarski prostor graditi gospodarsko zbornico prihodnosti.