Mrakova in Macarolova na EP napredovali na osmo mesto

Lizbona, 5. maja - Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta na evropskem prvenstvu razreda 470 v Vilamouri na Portugalskem po devetih regatah na osmem mestu skupno in sta pridobili dve mesti; v evropski konkurenci sta mesto višje, na sedmem. Četrti dan tekmovanja sta bili osmi in peti ter imata 68 točk.