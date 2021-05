Jaklitscheva z madžarskim ministrskim komisarjem o vrsti vprašanj

Ljubljana, 5. maja - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch se je danes srečala z madžarskim ministrskim komisarjem za razvoj sosedske politike Ferencem Kalmarjem, s katerim sta se dotaknila izzivov in nekaterih odprtih vprašanj, ki se nanašajo na narodni skupnosti na obeh straneh meje, med drugim dvojezičnosti in gospodarskega razvoja.