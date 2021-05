Ministrstvo z nacionalnim dialogom o prihodnosti prehranskega sistema

Ljubljana, 5. maja - Slovenija se pridružuje pobudi Združenih narodov o prehranskih sistemih, zato kmetijsko ministrstvo organizira nacionalni dialog o prihodnosti slovenskega prehranskega sistema. Z njim želi zbrati mnenja, predloge in dobre rešitve za prehod na trajnostno proizvodnjo in porabo hrane ter bolj zdrave in okoljsko naravnane prehranske odločitve.