Dunaj bo za ogljično nevtralno prihodnost namenil 100 milijonov evrov

Dunaj, 9. maja - Mesto Dunaj bo v prihodnjih petih letih svojim okrožjem namenilo 100 milijonov evrov za subvencioniranje različnih okoljskih projektov, kot so ozelenjevanje, hlajenje, senčenje ter urejanje vodnih in zelenih površin. Mesto želi preprečiti toplotne otoke, do leta 2040 pa postati ogljično nevtralno.