Priporočila za označevanje rib za boljšo sledljivost proizvodov

Ljubljana, 10. maja - V organizaciji GS1 Slovenija so v sodelovanju z nekaterimi največjimi slovenskimi trgovci pripravili priporočila za označevanje in sledljivost rib, ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. S tem omogočajo natančno sledljivost rib in zagotavljajo najboljše prakse označevanja in avtomatičnega zajema podatkov na ravni logističnih enot.