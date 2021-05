Oskarjevec George Clooney dopolnil 60 let

Los Angeles, 6. maja - Ameriški igralec George Clooney danes praznuje 60 let. Mnogi gledalci se ga spomnijo kot zdravnika iz uspešne televizijske serije Urgenca, ljubitelji velikega platna pa po vlogah v romantičnih in akcijskih filmih ter trilerjih, kot so Tistega čarobnega dne, Tanka rdeča črta in Siriana. Za zadnjega je dobil oskarja za najboljšo stransko vlogo.