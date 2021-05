London, 5. maja - V 60. letu starosti je umrl model in pevec Nick Kamen, je za britanski BBC potrdil družinski prijatelj. V Essexu rojeni Kamen se je mnogim vtisnil v spomin z reklamo za kavbojke Levi's 501 iz leta 1985, posneto v pralnici. V svoji glasbeni karieri je vrhunec dosegel naslednje leto z uspešnico Each Time You Break My Heart, ki jo je napisala Madonna.