Ljubljana, 5. maja - Seja vlade, na kateri bodo med drugim razpravljali o ukrepih za zamejitev širjenja covida-19 ter obravnavali predloge novel zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, zakona o dohodnini in zakona o davku na dodano vrednost, bo ob 17. uri v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, so sporočili iz Ukoma. Fototermina ob začetku seje ne bo.