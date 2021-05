Strokovnjaki WHO dvomijo v nekatere podatke o cepivu proti covidu-19 kitajskega Sinopharma

Ženeva, 5. maja - Strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so opozorili, da imajo zelo malo zaupanja v podatke, ki jih je predložilo kitajsko podjetje Sinopharm glede svojega cepiva proti covidu-19 in stranskih učinkov pri nekaterih bolnikih. Na drugi strani pa zaupajo, da je cepivo učinkovito pri preprečevanju bolezni.