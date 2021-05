Trump za zdaj še ne sme nazaj na Facebook

New York, 5. maja - Neodvisni nadzorni odbor družbenega omrežja Facebook je danes odločil, da bivši ameriški predsednik Donald Trump še ne sme nazaj na Facebook, potem ko so ga zaradi podžiganja nasilja blokirali januarja po napadu na ameriški kongres. Odbor pa je kritiziral odločitev Facebooka o trajni blokadi in podjetju naročil, da to utemelji.