Ljubljana, 5. maja - Nogometaši Kalcerja iz Radomelj so vse bližje vrnitvi v prvo ligo. V 18. krogu 2. slovenske lige so premagali Bilje s 5:2 in imajo štiri kroge pred koncem enajst točk prednosti pred Krko, ki je igrala 1:1 z Brežicami, in Roltekom Dobom, ki je prav tako igral 1:1 z Nafto 1903.