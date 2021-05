Civilna iniciativa Danes kritična do Salonita Anhovo

Ljubljana, 5. maja - Ob 100. obletnici podjetja Salonit Anhovo se je ponovno oglasila civilna iniciativa Danes ter podjetju očitala nezakonito ravnanje, zavajanje in izigravanje lokalnih prebivalcev. Na današnji novinarski konferenci so govorili o zmanjšanju ogljikovega dioksida, popolnoma pa so izpustili živo srebro, je v imenu iniciative opozoril Miha Stegel.