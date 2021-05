Društvo Dobrnič bo s podpornicami 12. maja pred DZ prebralo zahteve ženskih demonstracij

Ljubljana, 5. maja - Društvo Dobrnič je s podpornicami za 12. maj napovedalo javni shod ob 78. obletnici konca prvih ženskih demonstracij. Ob tem bodo pred DZ prebrali zahteve ženskih demonstracij, v katerih bodo zahtevali svobodo, demokracijo in resen odnos do aktualnih družbenih vprašanj, ki bodo v prihodnosti vplivala na kakovost življenja, so napovedali v društvu.