Igrišče na Polulah uredili že v 2019, a zaradi epidemije šele sedaj v uporabi

Celje, 5. maja - S posebno slovesnostjo so danes uradno odprli novo otroško igrišče z učilnico na prostem pri celjski Osnovni šoli Frana Kranjca in enoti Vrtca Anice Černejeve, imenovani Hribček. Igrišče so uredili že v letu 2019, a se je zaradi epidemije začelo uporabljati šele sedaj, so pojasnili na celjski občini. Naložba je vredna okoli 160.000 evrov.