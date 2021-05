Ob današnjem dnevu higiene rok v soboški bolnišnici sešteli 7672 kilometrov za zdravje

Murska Sobota, 5. maja - Petega maja je svetovni dan higiene rok, zaradi epidemije covida-19 pa so v soboški bolnišnici namesto običajne verige čistih rok sestavili verigo kilometrov, ki so jih v skrbi za zdravje zbrali posamezniki s hojo, tekom in kolesarjenjem in to sporočili bolnišnici. Zbrali so slabih 7672 kilometrov, o higieni rok pa so odprli tudi razstavo.