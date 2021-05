Kolektor ATP s preoblikovanjem v povečanje proizvodnje in novo zaposlovanje

Postojna, 5. maja - Družba Kolektor ATP, ki v Postojni razvija in proizvaja izdelke iz termoplastov za avtomobilsko industrijo, je v postopku preoblikovanja in širjenja proizvodnje z izdelki z visoko dodano vrednostjo. Od leta 2017 so v to vložili 10 milijonov evrov, dodatna vlaganja so predvidena tudi letos in prihodnje leto. Dodatno bodo zaposlili 50 ljudi.