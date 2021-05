V Nemčiji Belorusi ovadili Lukašenka in člane njegovega režima

Berlin, 5. maja - V Nemčiji je deset Belorusov kazensko ovadilo beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka in člane njegovega režima zaradi zločinov proti človečnosti, so danes sporočili odvetniki, ki jih zastopajo. Kot so pojasnili, so bili Belorusi žrtve fizičnih zlorab, odrekali so jim hrano in spanje ter jih poniževali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.