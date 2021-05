Google in gospodarsko ministrstvo s pobudo za rast gospodarstva s pomočjo tehnologije

Ljubljana, 5. maja - Ameriški tehnološki velikan Google je v partnerstvu z gospodarskim ministrstvom predstavil pobudo Grow Slovenia with Google. Njen cilj je v odgovoru na pandemijo covida-19 s tehnologijo podpreti okrevanje slovenskega gospodarstva in spodbuditi digitalno preobrazbo. Google bo pomagal okoli 5000 malim in srednjim podjetjem ter posameznikom.