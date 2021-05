Galerija Uffizi ob ponovnem odprtju s 14 novimi razstavnimi sobami

Firence, 6. maja - Ob sproščanju ukrepov za zaustavitev širjenja covida-19 v Italiji je od tega tedna mogoče ponovno obiskati tudi galerijo Uffizi. Obiskovalce tam čaka novost - v prvem nadstropju so odprli 14 novih sob, namenjenih slikarstvu 16. stoletja v Firencah in Rimu. Z njimi so pridobili 2000 kvadratnih metrov razstavnih površin za stalno postavitev.