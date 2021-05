Ljubljana, 5. maja - Seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo obravnavali spremembe in dopolnitve resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa za obdobje do leta 2030 ter poročilo o izvajanju resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2019, bo danes ob 18. uri v mali dvorani DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz DZ.