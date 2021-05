V torek tri drzne tatvine pri starejših, policisti pozivajo k previdnosti

Ljubljana, 5. maja - Ljubljanske policiste so v torek obvestili o treh drznih tatvinah pri starejših. V enem primeru je ostalo pri poskusu, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Tatvine so izvedli tako, da je neznanec na domu zamotil oškodovanca s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev, medtem pa je drugi storilec ukradel nekaj sto evrov gotovine.