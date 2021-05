V Mehiki po nesreči mestnega vlaka tridnevno žalovanje

Ciudad de Mexico, 5. maja - Ponedeljkova nesreča mestnega vlaka v Ciudadu de Mexicu je po zadnjih podatkih terjala najmanj 25 življenj, okoli 80 ljudi je bilo ranjenih in so jih prepeljali v bolnišnice. Po vsej državi so v torek razglasili tridnevno žalovanje. Reševalci v mehiški prestolnici medtem med ruševinami še vedno iščejo trupla žrtev, ujeta v zrušenih vagonih.