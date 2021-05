Celje, 4. maja - Košarkarice Cinkarne Celje so sedemnajstič in desetič zaporedoma postale državne prvakinje. V finalu so s 3:0 v zmagah premagale Triglav Kranj. Zadnja tekma se je končala z izidom 56:54 (19:18, 42:30, 53:45).