Tihanovsko sprejela Zorčič in Pahor

Ljubljana, 4. maja - Belorusko opozicijsko voditeljico Svetlano Tihanovsko sta danes ločeno sprejela predsednik državnega zbora Igor Zorčič in predsednik republike Borut Pahor. Zorčič je v pogovoru podprl prizadevanja za demokratične spremembe v Belorusiji in poudaril, da je demokracija krhka in da se je zanjo treba boriti vsak dan, so sporočili iz DZ.