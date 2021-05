Kustečeva ob pozivu k odstopu izpostavila ukrepe v pomoč šolam in dialog

Kranj/Ljubljana, 4. maja - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je ob napovedi Sviza, da bo v sredo med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju začel zbirati podpise pod poziv za njen odstop, izpostavila, da so v času zadnje vlade sprejeli številne ukrepe, s katerimi sledijo potrebam šol. Konstruktivnega dialoga pa si želi tudi v prihodnje.