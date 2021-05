Ljubljana, 4. maja - Indeks SBI TOP je danes zdrsnil za 0,09 odstotka in se oblikoval pri 1069,14 točke. Največji padec so zabeležile delnice Luke Koper, in sicer 2,63-odstotnega. Vlagatelji so ustvarili 2,3 milijona evrov prometa, od tega največ s Krkinimi delnicami.