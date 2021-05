Severna Koreja se je odpovedala nogometnim kvalifikacijam

Seul, 4. maja - Severnokorejska nogometna reprezentanca ne bo sodelovala v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022. Vzrok je zaskrbljenost zaradi pandemije novega koronavirusa, so sporočili iz južnokorejske nogometne zveze. Slednja bo gostiteljica turnirja skupine H med 31. majem in 15. julijem, v kateri so še Turkmenistan, Libanon in Šri Lanka.