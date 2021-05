V Strunjanu razstava ruskega slikarja Aleksandra Kručana

Strunjan, 5. maja - V galeriji Talasa Strunjan bo od danes pa do vključno 4. avgusta na ogled razstava ruskega slikarja Aleksandra Kručana, ki sicer že nekaj let živi na slovenski obali. Opus slik, ki so nastale za pričujočo razstavo, predstavlja avtorjevo odkrivanje okolja, v katerem trenutno živi in dela.