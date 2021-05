Nova študija: Svet na poti do segrevanja ozračja za 2,4 stopinje

Berlin, 4. maja - Svet je, upoštevaje vse doslej sprejete ukrepe za zaščito podnebja, na poti do globalnega segrevanja ozračja za 2,4 stopinje Celzija do konca stoletja. To je nad zastavljeno mejo dveh stopinj, ki jo predpisuje pariški sporazum, in občutno nad še bolj zaželeno mejo 1,5 stopinje, kaže danes objavljena nova raziskava.