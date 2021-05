Policisti v hišnih preiskavah pri 41- in 26-letniku na območju Ljutomera zasegli drogo in denar

Murska Sobota, 4. maja - Murskosoboški in ljutomerski policisti so v preteklih dneh na podlagi odredbe sodišča na območju Ljutomera opravili hišni preiskavi pri 41- in 26-letniku. Našli so prepovedane droge in denar, ki naj bi izviral iz njihove preprodaje. 41-letnika so privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s PU Murska Sobota.