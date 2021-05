Sindikat delavcev gostinstva in turizma želi socialni dialog

Ljubljana, 4. maja - Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je odločevalcem danes poslal javno pismo, v katerem izraža željo po socialnem dialogu. V sindikatu želijo tudi socialno varnost in delo, zato so znova pozvali k odpravi po njihovem diskriminatornih pogojev za ponujanje turističnih in gostinskih storitev.