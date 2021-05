Stara mestna elektrarna odpira vrata s tremi dogodki

Ljubljana, 4. maja - S strnjenim dogajanjem popoldan vrata odpira Stara mestna elektrarna. Od 18. ure bo potekal spletni dogodek Glasovi Petre Tejnorove in Sodje Lotker, od 19. ure si bo mogoče ogledati avdio-vizualno instalacijo Arhiv samozadostnosti Tery Žeželj in Ivane Vogrinc Vidali, ob 20. uri pa predstavo TRANS-Plant Luke Martina Škofa in Nike Švab.