V Gospiću po skoraj tridesetih letih ponovno postavili spomenik Nikoli Tesli

Zagreb, 4. maja - Potem ko je bil v Gospiću leta 1992 razstreljen spomenik slavnemu elektrotehniku in fiziku Nikoli Tesli, so danes v središču največjega mesta v hrvaški Liki odkrili nov spomenik genialnemu izumitelju. Identična spomenika Tesli znanega hrvaškega kiparja Franeta Kršinića stojita v Beogradu in ob reki Niagari.