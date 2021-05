ŠOUP bo 47 študentom ponudil finančno pomoč

Koper, 4. maja - Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) je skupaj z donatorji zbrala 7050 evrov za socialno ogrožene študente Univerze na Primorskem, so zapisali v sporočilu za javnost. Prejeli so več kot 100 vlog študentov, pomoč pa bodo omogočili 47. Za pomoč so se odločili po pričevanju študentov, ki so se znašli v finančnih težavah.