Občina Ribnica z novo celostno grafično podobo občine

Ribnica, 8. maja - V občini Ribnica so pred kratkim pripravili in sprejeli novo celostno grafično podobo občine, ki se navzven kaže predvsem v prenovljenem občinskem grbu in zastavi. "Celostna grafična podoba je pomemben element, ki predstavlja našo identiteto in je ključnega pomena za prepoznavnost naše občine," so zapisali ob tem.