Izginotje labodjih mladičev v Kopru preiskuje tudi policija

Koper, 4. maja - V ponedeljek zjutraj so koprske policiste obvestili, da je neznanec iz gnezda nezakonito odvzel šest labodjih mladičev in še neizleženo jajce. Policisti in kriminalisti so na kraju opravili ogled, sledi nadaljnja preiskava. Storilca bodo policisti kazensko ovadili, so danes sporočili s koprske policijske uprave.