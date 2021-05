V hiši v Ormožu zasegli več kosov orožja in streliva

Maribor, 4. maja - Policisti so v ponedeljek opravili hišno preiskavo na domu 52-letnega moškega z območja občine Ormož. Pri preiskavi stanovanjske hiše so zasegli več kosov orožja in streliva, za katere osumljeni ni posedoval orožne listine, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.