V Občini Krško nadaljevanje projekta dolgotrajne oskrbe v skupnosti Most

Krško, 4. maja - V Občini Krško so zagotovili denar za nadaljevanje integrirane oskrbe na domu za različne posameznike, ki so jo vzpostavili v lani končanem projektu Most, podprtem z evropskim denarjem. Centru za socialno delo Posavje bodo zanjo letno zagotavljali nekaj več kot 110.000 evrov, so sporočili z občine.