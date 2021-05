Ljubljana, 8. maja - Danes in v nedeljo bo v okviru vojaške vaje Defender Europe povečan promet vojaških vozil s smeri Karavank in iz Cerkelj ob Krki proti Črnemu Kalu, v petek in soboto, 14. in 15. maja, pa iz smeri Črnega Kala proti Cerkljam ob Krki, so sporočili z ministrstva za obrambo.