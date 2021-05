Iz vrst sindikatov in civilne družbe poziv k zavrnitvi predloga novele za prevozne platforme

Ljubljana, 4. maja - Več sindikatov in civilnodružbenih organizacij je v skupni izjavi člane odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor pred današnjim odločanjem pozvalo, naj zavrnejo predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki prinaša podlago za delovanje platform za prevoze, kot je Uber. Prepričani so, da predlog ščiti interese kapitala, ne ljudi.