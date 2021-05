Pred eno od grosupeljskih trgovin 48-letnik streljal s plinsko pištolo

Grosuplje, 4. maja - Na parkirišču ene od trgovin na območju Grosupljega je dopoldne prišlo do streljanja. Po do zdaj zbranih podatkih je s plinsko pištolo streljal 48-letnik, ki ga je policija izsledila kmalu zatem. Poškodovanih ni bilo, motiv za streljanje pa še ni znan, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.