V ponedeljek potrjenih 894 okužb z novim koronavirusom, umrli štirje covidni bolniki

Ljubljana, 4. maja - V ponedeljek so opravili 4024 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 894 okužb, kar pomeni, da je bilo med opravljenimi testi 22,2 odstotka pozitivnih, je na Twitterju objavila vlada. V bolnišnicah se zdravi 584 covidnih bolnikov, od tega na oddelkih za intenzivno terapijo 143. V ponedeljek so umrli štirje covidni bolniki.