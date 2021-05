Tonin se je gasilcem ob njihovem mednarodnem dnevu gasilcev zahvalil za požrtvovalnost v preteklem letu

Ljubljana, 4. maja - Ob mednarodnem dnevu gasilcev je obrambni minister Matej Tonin v poslanici čestital vsem gasilkam in gasilcem in se jim zahvalil za požrtvovalnost. Po njegovih besedah je slovensko gasilstvo gotovo ena od dejavnosti, na katero smo Slovenci lahko "več kot upravičeno ponosni in zaradi katere smo deležni velikega ugleda v širšem mednarodnem okolju".