Ebay razmišlja o možnosti plačevanja s kriptovalutami

New York, 4. maja - Upravljalec spletne trgovine Ebay je odprt za možnost plačevanja s kriptovalutami. Kot je namreč v intervjuju za ameriški CNBC dejal glavni izvršni direktor Jamie Iannone, so plačilne metode že razširili na Apple in Google pay, še naprej pa bodo preučevali druge alternative, kot so kriptovalute.