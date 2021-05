Vreme: Deloma sončno, popoldne bo v Posočju rahlo deževalo

Ljubljana, 4. maja - Danes bo po večinoma jasnem in ponekod meglenem jutru dokaj sončno, predvsem v Posočju pa bo več oblačnosti in popoldne bo tam občasno rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na vzhodu in ob morju do 20 °C, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.