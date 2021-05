Evropska sredstva za manjkajočo kanalizacijo v Laškem

Laško, 4. maja - Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje v občini Laško. Za 4,3 milijona evrov vreden projekt bo Evropski kohezijski sklad prispeval dobra 2,1 milijona evrov, so sporočili iz vladne službe.