Slovenski rokometaši v prvem bobnu na četrtkovem žrebu za EP 2022

Ljubljana, 4. maja - Slovenska moška rokometna reprezentanca bo četrtkov žreb skupin za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022, ki se bo v Budimpešti začel ob 17. uri, pričakala v prvem bobnu. V njem so poleg Slovenije še Španija, Hrvaška, Norveška, Nemčija in Portugalska.