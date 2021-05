LA Lakers do zmage nad Denverjem, slaba vest za Dallas

Los Angeles, 4. maja - Oslabljeni Los Angeles Lakers, ki so dan prej izgubili proti Torontu, so tokrat v domači dvorani dosegli pomembno zmago v boju za končnico košarkarskega prvenstva NBA. Brez prvega zvezdnika LeBrona Jamesa so s 93:89 premagali Denver Nuggets Vlatka Čančarja in v zahodni konferenci izrinili Dallas Mavericks Luke Dončića s petega mesta.