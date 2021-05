Indija dosegla nov črni mejnik z več kot 20 milijoni okužb

New Delhi, 4. maja - V Indiji so v zadnjih 24 urah potrdili še več kot 357.000 novih okužb z novim koronavirusom, s čimer so presegli črni mejnik 20 milijonov doslej potrjenih okužb, je razvidno iz podatkov indijskega zdravstvenega ministrstva. V zadnjem dnevu je umrlo še 3449 covidnih bolnikov, skupno 222.408, poroča francoska tiskovna agencija AFP.